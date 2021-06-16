BofA не ожидает укрепления гривны

Аналитики Bank of America (BofA) Global Research не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни, говорится в исследовании



"Мы по-прежнему конструктивны в отношении Международного валютного фонда (МВФ), но не ожидаем дальнейшего номинального укрепления гривни, особенно учитывая сезонность курса в третьем квартале", – указано в сообщении.



Курс гривни на межбанке 14 июня преодолел отметку 27 грн/долл и укрепился до рекордного в 2021 году уровня – 26,925 грн/долл, однако во второй половине дня 15 июня он упал до уровня 27,03 грн/долл.