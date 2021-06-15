Украина возьмет у Германии взаймы еще 250 млн евро

Украина возьмет у Германии взаймы еще 250 млн евро

Депутаты Верховной Рады поддержали проект Закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнование 2012-2019 годов)".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соглашение было подписано в декабре 2020 года.

Документ носит рамочный характер и должен ускорить процедуры заключения отдельных договоров и соглашений с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) по проектам, предварительные договоренности по которым были достигнуты во время межправительственных переговоров.

"Ратификация этого соглашения создаст правовые основания для возможности привлечения правительством Украины от KfW льготного кредитного финансирования на общую сумму до 214,55 млн евро и грантового финансирования в объеме до 38,9 млн евро", – говорится в сообщении.

Соглашением также определен обобщенный перечень инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, предпринимательства, а также грантов для сопровождения инвестпроектов и отдельных грантов, которые направятся на финансирование проектов в сфере образования и развития местного самоуправления.

Отмечается, что кредитные ресурсы будут привлекаться на 30 лет (льготный период – 10 лет), процентная ставка – 2% годовых.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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