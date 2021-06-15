Южная Африка вольет в свою металлургию 44 млрд долл.

Как сообщает агентство Bloomberg, Южная Африка подписала план поддержки своей сталелитейной промышленности, согласно данным Министерствв торговли, промышленности и конкуренции.



Так называемый Генеральный план производства стали и металла, согласованный правительством и заинтересованными сторонами в отрасли, который вносит 600 млрд рандов (43,7 млрд долл.) в валовой внутренний продукт, "представляет собой план для отрасли, чтобы восстановить свою энергию и расширить производство", - говорится в сообщении.



План охватывает шесть приоритетных областей, включая меры, связанные со спросом и предложением, и соглашения, связанные с континентальной зоной свободной торговли в Африке, крупнейшей в мире зоной свободной торговли, заявили в министерстве, не вдаваясь в подробности. В нем говорится, что для стимулирования его реализации был создан надзорный совет, состоящий из 35 представителей промышленности, трудовых коллективов и должностных лиц государственного сектора.



