В Индии обвинили три ведущие стальные компании США в сговоре при поставках слябов

В Индии обвинили три ведущие стальные компании США в сговоре при поставках слябов

Компании JSW Steel (USA) и JSW USA Steel Ohio, относящиеся к индийской группе JSW Steel, заявили о подаче судебного иска, в котором обвинили трех ведущих американских производителей стали Nucor, United States Steel Corp (U.S Steel) и Cleveland-Cliffs в сговоре и отказе в снабжении других производителей полуфабрикатами (слябами).

Как указывает представитель JSW Steel (USA), когда в 2018 г. компания запланировала увеличение мощностей своего прокатного подразделения, три американских производителя неоднократно заявляли, что готовы обеспечить ее слябами в требуемых объемах и по доступной цене, но на самом деле фактически бойкотировали JSW Steel (USA), отказываясь продавать ей полуфабрикаты.

Согласно материалам дела JSW Steel (USA) утверждает, что это были сознательные действия ведущих американских компаний, направленные на ограничение конкуренции на рынке листового проката. Вследствие их действий индийская компания понесла значительный финансовый ущерб.

Между прочим, с похожей проблемой столкнулось и американское подразделение роSSийской группы НЛМК. В 2018 г. NLMK USA обратилась в Министерство торговли США с просьбой об освобождении от стальных тарифов для полуфабрикатов, поставляемых из РоSSии. Тогда Nucor, U.S. Steel и AK Steel, которая в дальнейшем вошла в состав Cleveland-Cliffs, выступили против предоставления льготы, заявив, что могут обеспечить NLMK USA слябами, но тоже не выполнили этого обещания.

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