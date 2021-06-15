Из-за закрытия шахт в Бразилии цены на руду опять поползли вверх

Из-за закрытия шахт в Бразилии цены на руду опять поползли вверх

Как сообщает Mining.com, в понедельник 14 июня цены на железную руду снова выросли из-за постоянного дефицита предложения и устойчивого спроса со стороны Китая.

Спотовые цены на железную руду Fe62%, импортируемой в Северный Китай (CFR Qingdao), выросла на 0,7%, до $220,77 за тонну.

Рекордное производство стали в Китае и постоянные проблемы с поставками привели к росту цен в последние месяцы.

На прошлой неделе Vale приостановила добычу на своем руднике Тимбопеба и на части рудника Алегрия после того, как прокуратура распорядилась эвакуировать территорию вокруг близлежащей плотины Шингу в штате Минас-Жерайс. Закрытие сократит добычу на 40 000 тонн в день.

В настоящее время компания рассматривает возможность использования дистанционно управляемых поездов возле дамбы хвостохранилища для потока своей продукции.

Между тем китайские власти приказали закрыть и провести инспекцию всех подземных шахт, не связанных с углем, в провинции Шаньси после затопления железорудного рудника в Дайсяне.

В цифрах это временный годовой дефицит предложения в 14,6 млн. тонн с рудников Timbopeba и Alegria компании Vale и 14,97 млн. тонн концентрата из провинции Шаньси.

"По нашим оценкам, это последнее ралли будет продолжаться в течение следующих нескольких недель, учитывая, что оно в основном связано с временным устранением 30 миллионов тонн годовой поставки железной руды", - говорится в сообщении Navigate Commodities.

МинПром по материалам МеталлТорг

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