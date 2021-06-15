В мае казахские металлурги увеличили стальную выплавку

В мае казахские металлурги увеличили стальную выплавку

В течение мая 2021 года металлурги Казахстана выплавили 419 458 тонн стали. Улучшение показателей в годовом исчислении - 68,7%. За 5 месяцев производство нерафинированной стали выросло на 25,9% до 1 823 819 тонн, сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана составило в мае 290 497 тонн, в январе-мае - 1 204 671 тонну. Рост объёмов в годовом соотношении - 40,8% и 27,4% соответственно.

Ферросплавов в течение мая 2021 года было выпущено 168 656 тонн - на 10,2% меньше год к году. За 5 месяцев показатели уменьшились на 9,2% до 834 668 тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

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