Тайланд продлил действие пошлин на украинский г/к прокат

Тайланд продлил действие пошлин на украинский г/к прокат

Департамент внешней торговли министерства торговли Таиланда уведомил о продлении действия антидемпинговых пошлин в отношении ряда наименований горячекатаного стального проката в рулонах, произведённого металлургическими предприятиями Алжира, Аргентины, Венесуэлы, Индии, Индонезии, Казахстана, РФ, Румынии, Словакии, Тайваня, Украины, ЮАР, Южной Кореи и Японии.

Мера продлена по 7 июня 2026 года, диапазон пошлин - от 0 до 128,11%.

Металлопродукция, попавшая под действие меры, соответствует кодам 7208.10.00; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.00; 7208.40.00; 7208.51.00; 7208.52.00; 7208.53.00; 7208.54.00; 7208.90.00; 7211.13.10; 7211.13.90; 7211.14.10; 7211.14.90; 7211.19.10; 7211.19.30; 7211.19.90 ТН ВЭД Таиланда.

МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестраВ мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра
B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeйB Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе BinanceПотап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance
Блок рекламы


Похожие новости
Norsk Hydro продала свои прокатные предприятияNorsk Hydro продала свои прокатные предприятия
Минторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на трубы из КитаяМинторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на трубы из Китая
Канада ввела пошлины на арматуру из Омана и РФКанада ввела пошлины на арматуру из Омана и РФ
С начала года украинский экспорт вырос на четвертьС начала года украинский экспорт вырос на четверть
США продлили действие пошлин на трубы из Турции и КореиСША продлили действие пошлин на трубы из Турции и Кореи
Австралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной КореиАвстралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной Кореи
Вьетнамские строители обеспокоены ростом цен на прокатВьетнамские строители обеспокоены ростом цен на прокат
ЕК ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из двух странЕК ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из двух стран
США установили окончательные пошлины на импорт арматуры из ТурцииСША установили окончательные пошлины на импорт арматуры из Турции
На украинский рынок допущены облигации Eurohold — владельца двух украинских страховых компанийНа украинский рынок допущены облигации Eurohold — владельца двух украинских страховых компаний
Последние новости
Подгружаем последние новости