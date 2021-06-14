Количество украинских фрилансеров, работающих с иностранцами, возросло на 31%, а их доход — на 18%

За два года украинцев-фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, увеличилось на треть, а их средний доход вырос на 18%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платежной платформы Payoneer, пишет mind.ua.

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Ключевые тенденции

В период с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021-го количество украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, увеличилось на 31%.

Средний доход фриланс-специалиста за два года повысился на 18%, а общие зачисления украинцев за этот период выросли на 55%.

Региональные тренды

Больше всего в среднем зарабатывают днепровские фрилансеры, киевляне — на 4-м месте. В то же время более половины от всех общих зачислений фрилансерам концентрируется в крупнейших 5 городах Украины.

«Мы видим, что более половины общих зачислений фрилансерам, а именно 54%, концентрируется в 5 крупнейших городах Украины. Почти четверть выплат (23%) приходится на столицу, 13% - на Харьков, по 7% - на Львов и Днепр, 5% - на Одессу. В то же время удаленный фриланс может положительно влиять на занятость населения в регионах, побуждая людей присоединяться к уже действующим бизнесам или начинать собственные дела. Это может стать для украинцев достойной альтернативой переезду в большие города или за границу», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

Самый высокий средний доход у фрилансеров из Днепра — он оказался на 7% больше, чем у специалистов из Харькова. Зато разрыв между харьковчанами и львовянами незначительный — первые зарабатывают лишь на 3% больше. Если сравнивать Львов с Киевом , который на четвертой строчке, то средний доход столичных фрилансеров за январь — март 2021 года был на 15% ниже. Почти одинаково с киевлянами зарабатывают одесситы — разница в среднем доходе фрилансеров составила лишь 2%.

Рейтинг доходности

Иначе складывается рейтинг, если сравнить приросты в доходах фрилансеров в одном и том же городе. Так, больше всего за два года вырос средний доход львовского фрилансера: за январь — март 2021 года он заработал на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Средний доход днепровского фрилансера за тот же период вырос почти на 24%, одесского — на 20%, харьковского и киевского — на 6% и 5% соответственно.