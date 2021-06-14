Утренние заявление Маска разогнало курс биткоина. Стоимость пробила отметку $40 тысяч

В понедельник, 14 июня курс биткоина на криптобирже Binance достигал отметки в $40,49 тыс. впервые с 26 мая.

Фото: nv.ua

За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 12%. Капитализация первой криптовалюты вновь превысила $750 млрд, а ее доля на рынке достигла 43,9%.

Cогласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость биткоина по состоянию на 16:20 составляет $40 тысячи.



Что разогнало курс

Последняя волна роста стоимости биткоина стартовала после того, как глава Tesla Илон Маск объявил, что автопроизводитель вновь начнет принимать криптовалюту к оплате после того, как большая часть майнеров будет использовать возобновляемые источники энергии.

Предыстория

Южноафриканский миллиардер и генеральный директор компании Sygnia, предоставляющей финансовые услуги, Магда Вежицка считает, что генеральный директор Tesla Илон Маск манипулирует рынком биткоинов в своих интересах.

Кроме того, она сказала, что если Маск сделал бы то, что он сделал с биткоином, с зарегистрированной компанией, то есть манипулировал ценами на акции, регулирующий орган США по ценным бумагам расследовал бы его поведение и наложил бы суровые санкции на миллиардера.

Миллиардер Магда Вежицка считает, что Маск избежал расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам только потому, что он манипулировал биткоинами, а не акциями котируемой на бирже компании.

Ранее «Минфин» писал, то 13 мая производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткоинов как средства оплаты из-за неэкологичного способа получения криптовалюты.

Компания Илона Маскапо производству электромобилей Tesla, которая вложила в январе в биткоины $1,5 млрд, уже заработала на них больше, чем на продаже автомобилей за весь прошлый год.