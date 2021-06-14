Мем-акции датского биотеха Orphazyme рухнули на 36%

Котировки акций датской биотехнологической компании Orphazyme упали сразу на 36,65%, до 51 датских крон на открытии торгов в понедельник, 14 июня на Копенгагенской фондовой бирже. Об этом пишет investing.com.

Мем-акции датского биотеха Orphazyme рухнули на 36%
Фото: ukrinform.ru

Немного позднее ценные бумаги скорректировались и в дневное время стоили 67,85 крон.

Взлет котировок

Orphazyme начала расти вслед за взлетом ее котировок в США. По итогам торгов 10 июня акции корпорации на бирже NASDAQ поднялись на 301,5%, до $21, а на максимуме дня выросли на 1387%, до $77,77. Днем позже бумаги рухнули на 56%.

Предыстория

11 июня на торгах в Копенгагене котировки выросли на 136,8% и завершили день на отметке 80,5 крон.

В Orphazyme не знают о причинах такого интереса к акциям.

Компания занимается разработкой методов лечения редких нейродегенеративных заболеваний. Но пока ни один из ее продуктов не получил необходимого для продаж одобрения.

По словам экономиста датского брокера Nordnet Пера Хансена, единственное объяснение сильного всплеска акций Orphazyme — это то, что в Дании появились собственные «мемные» акции.

Так в СМИ назвали бумаги тех компаний, которым удалось добиться роста на американских биржах благодаря поддержке розничных инвесторов из социальной сети Reddit.

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