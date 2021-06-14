Укравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантию

Агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, под суверенную гарантию. Уже даже назначило лид-менеджеров выпуска — JPMorgan (США), Dragon Capital и Укрэксимбанк (оба организатора — Украина). Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в банковских кругах.

Фото: specmachinery.com.ua

Что известно о выпуске

Срок обращения облигаций составляет 6,25 года, добавил собеседник агентства.

По его словам, звонки с инвесторами стартуют 15 июня.

Операции Укравтодора на фондовом рынке

Как сообщалось, правительство Украины в 2020 году предоставило Укравтодору госгарантии на 23,5 млрд грн. В частности, Укравтодор 28 апреля получил госгарантии на 19,274 млрд грн, 18 декабря — на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн.

В прошлом году Укравтодор разместил на внутреннем рынке такие ценные бумаги:

Облигации Когда размещены Сумма, млрд грн 12-месячные Апрель 2020 5,78 Июнь 2020 5,08 Ноябрь 2020 3,5 3-летние Август 2020 2,87 5-летние Ноябрь 2020 2,0

Покупателем их выступал Укрэксимбанк.

По данным Укравтодора, сперва ставка по облигациям составляла 10,5%, а потом была снижена до 9,99%.

Кроме того, в декабре госагентство привлекло 4,25 млрд грн от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд грн — от Ощадбанка.

Контекст

В нынешнем году правительство Украины уже утвердило предоставление Укравтодору гарантий на 20 млрд грн на займы сроком до 15 лет и перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии в счет увеличения объемов строительства новых дорог и реконструкции.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.