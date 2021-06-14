Укравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантию
Агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, под суверенную гарантию. Уже даже назначило лид-менеджеров выпуска — JPMorgan (США), Dragon Capital и Укрэксимбанк (оба организатора — Украина). Об этом
Что известно о выпуске
Срок обращения облигаций составляет 6,25 года, добавил собеседник агентства.
По его словам, звонки с инвесторами стартуют 15 июня.
Операции Укравтодора на фондовом рынке
Как сообщалось, правительство Украины в 2020 году предоставило Укравтодору госгарантии на 23,5 млрд грн. В частности, Укравтодор 28 апреля получил госгарантии на 19,274 млрд грн, 18 декабря — на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн.
В прошлом году Укравтодор разместил на внутреннем рынке такие ценные бумаги:
|
Облигации
|
Когда размещены
|
Сумма, млрд грн
|
12-месячные
|
Апрель 2020
|
5,78
|
Июнь 2020
|
5,08
|
Ноябрь 2020
|
3,5
|
3-летние
|
Август 2020
|
2,87
|
5-летние
|
Ноябрь 2020
|
2,0
Покупателем их выступал Укрэксимбанк.
По данным Укравтодора, сперва ставка по облигациям составляла 10,5%, а потом была снижена до 9,99%.
Кроме того, в декабре госагентство привлекло 4,25 млрд грн от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд грн — от Ощадбанка.
Контекст
В нынешнем году правительство Украины уже утвердило предоставление Укравтодору гарантий на 20 млрд грн на займы сроком до 15 лет и перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии в счет увеличения объемов строительства новых дорог и реконструкции.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.