Инвестиции в Китай превысили допандемийный уровень

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-мае подскочили на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 481 млрд юаней (75,3 млрд долл.), свидетельствуют данные министерства торговли страны.



При этом показатель на 30,3% превысил допандемийный уровень, то есть объем за январь-май 2019 года.



Приток инвестиций в сферу услуг КНР вырос на 41,6% в годовом выражении и достиг 381,9 млрд юаней.



ПИИ из стран вдоль "Пояса и пути" повысились на 54,1%, из Европейского союза - на 16,8%, из государств АСЕАН - на 56%, приводит данные ведомства агентство Синьхуа.



По итогам 2020 года Китай привлек ПИИ на рекордную сумму 999,98 млрд юаней, что на 6,2% превысило показатель за предыдущий год.



