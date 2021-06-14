Инвестиции в Китай превысили допандемийный уровень

Инвестиции в Китай превысили допандемийный уровень

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-мае подскочили на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 481 млрд юаней (75,3 млрд долл.), свидетельствуют данные министерства торговли страны.

При этом показатель на 30,3% превысил допандемийный уровень, то есть объем за январь-май 2019 года.

Приток инвестиций в сферу услуг КНР вырос на 41,6% в годовом выражении и достиг 381,9 млрд юаней.

ПИИ из стран вдоль "Пояса и пути" повысились на 54,1%, из Европейского союза - на 16,8%, из государств АСЕАН - на 56%, приводит данные ведомства агентство Синьхуа.

По итогам 2020 года Китай привлек ПИИ на рекордную сумму 999,98 млрд юаней, что на 6,2% превысило показатель за предыдущий год.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестраВ мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра
B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeйB Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
НБУ выпустил монету в честь Василия СлепакаНБУ выпустил монету в честь Василия Слепака
Блок рекламы


Похожие новости
Китай планирует максимальное увеличение добычи алюминия в 2024 годуКитай планирует максимальное увеличение добычи алюминия в 2024 году
Китайская компания построит в Индонезии новый коксохимический заводКитайская компания построит в Индонезии новый коксохимический завод
«Черный список» США пополнили Huawei и еще 58 китайских компаний«Черный список» США пополнили Huawei и еще 58 китайских компаний
Китай ужесточил контроль над проектами с высоким уровнем выбросовКитай ужесточил контроль над проектами с высоким уровнем выбросов
Какие инвестиции принесли украинцам наибольший доход за последние 15 летКакие инвестиции принесли украинцам наибольший доход за последние 15 лет
Ivanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводеIvanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводе
Инвестиции банков в ОВГЗ не превышают 20% облигаций в обращении — МарченкоИнвестиции банков в ОВГЗ не превышают 20% облигаций в обращении — Марченко
Китай укрепил нацвалюту до максимума с июня 2018 годаКитай укрепил нацвалюту до максимума с июня 2018 года
Китайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в СШАКитайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в США
В Украине решили расследовать импорт китайской проволокиВ Украине решили расследовать импорт китайской проволоки
Последние новости
Подгружаем последние новости