Прокуратура попросила суд забрать у арендатора шахту имени Святой Матроны Московской

Предприятие уже несколько лет не платит за аренду.

Бахмутская окружная прокуратура подала в суд с требованием вернуть из аренды шахту имени Святой Матроны Московской ("Новодзержинская"), входящую в компанию Coal Energy Виктора Вишневецкого.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

В 2010 году региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Донецкой области сдало шахту "Новодзержинская" в аренду на 49 лет обществу с дополнительной ответственностью "Арендное предприятие "Шахта "Новодзержинская". Общая площадь целостного имущественного комплекса стоимостью 75 млн гривен составила 121 тысяч кв. м.

В 2012 году шахта получила новое название - имени Святой Матроны Московской.

По данным прокуратуры, с 2015 года предприятие перестало платить платить арендные платежи, страховые взносы и заработную плату работникам и начало использовать имущество не по целевому назначению.

Шахта имени Святой Матроны Московской входит в состав компании Coal Energy S.A., зарегистрированной в Люксембурге. Ее конечный бенефициар и глава совета директоров - бизнесмен Виктор Вишневецкий.

Дело о возвращении шахты будет рассматривать Хозяйственный суд Донецкой области, который уже открыл производство.

Напомним, что в январе 2021 года государство вернуло из аренды шахты "Алмазная", "Белицкая", "Добропольская", "Новодонецкая" и "Пионер", более 10 лет находившиеся в структуре ДТЭК Рината Ахметова.

Срок аренды действовал до 2059 года, но в 2020-м ДТЭК решил вернуть шахты владельцу.

На базе шахт было создано новое государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча".