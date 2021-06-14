В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций

В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций

Украина не использовала более 7 млрд долл. инвестиционных ресурсов на социальные, экологические проекты от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных доноров.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Укринформ.

"Мы более чем 7 млрд долл. не использовали инвестиционных ресурсов на социальные, экологические проекты от Всемирного банка, ЕБРР на 1 мая. И это в стране, где говорят, что нет инвестиций", – отметил он.

Напомним, по информации Госстата, в 2020 году в экономику Украины было привлечено 419,84 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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