Нацбанк за неделю скупил на межбанке $ 750 млн

Регулятор не позволил гривне сильно укрепиться.

Нацбанк за неделю скупил на межбанке $ 750 млн
Національний банк України
Фото: Національний банк України

Национальный банк за прошедшую неделю (7-11 июня) скупил на межбанке 750 млн долларов. Это больше, чем за шесть предыдущих месяцев.

Об этом сообщается в результатах валютных интервенций Национального банка.

НБУ купил 375 млн долларов на классических валютных интервенциях и еще столько же - по интервенциям с использованием функционала Matching торгово-информационной системы "Блумберг".

Способ, которым Национальный банк осуществляет интервенции, определяется текущими условиями, которые формируются на валютном рынке, и целью проведения интервенций.

Активная покупка иностранной валюты Национальным банком происходит на фоне укрепления гривны. Если на начало прошлой недели ее курс составил 27,29 грн/долл., то на начало нынешней - уже 27,04 грн/долл.

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