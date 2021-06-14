NFT и мем-валюты окажутся под запретом в Таиланде

Комиссия Таиланда по ценным бумагам представила документ, с принятием которого несколько категорий цифровых активов окажутся под запретом. Об этом пишет bitok.blog.

Фото: dev.by

Кого запретят

В списке запрещенных:

NFT, или невзаимозаменяемые токены;

токены бирж;

фан-токены;

мем-токены.

Регулятор отводит торговым площадкам месяц на приведение операций в соответствие с требованиями.

По мнению наблюдателей, нововведения могут представлять угрозу криптовалюте Dogecoin (DOGE) и Bitkub Coin (KUB) — токену местной биржи цифровых активов.

Напомним

В нынешнем году Комиссия уже презентовала рекомендации вызвавшие споры в обществе. В частности, чиновники предложили установить минимальную сумму инвестиций в «цифру» в размере $ 32,000. После дискуссий данное постановление было отменено.

Ранее «Минфин» писал, что 28 февраля 2019 года SEC Таиланда объявила, что теперь 4 криптовалюты могут использоваться для инвестирования в ICO, а также в качестве базовой валюты в торговых парах.

Выбор основывался на таких факторах как «достаточная рыночная ликвидность» и «хорошо спроектированный блокчейн».

«Четыре криптовалюты — биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XPR) и Stellar (XLM) теперь можно использовать для торговли», — говорится в сообщении.