NFT и мем-валюты окажутся под запретом в Таиланде

Комиссия Таиланда по ценным бумагам представила документ, с принятием которого несколько категорий цифровых активов окажутся под запретом. Об этом пишет bitok.blog.

NFT и мем-валюты окажутся под запретом в Таиланде
Фото: dev.by

Кого запретят

В списке запрещенных:

  • NFT, или невзаимозаменяемые токены;
  • токены бирж;
  • фан-токены;
  • мем-токены.

Регулятор отводит торговым площадкам месяц на приведение операций в соответствие с требованиями.

По мнению наблюдателей, нововведения могут представлять угрозу криптовалюте Dogecoin (DOGE) и Bitkub Coin (KUB) — токену местной биржи цифровых активов.

Напомним

В нынешнем году Комиссия уже презентовала рекомендации вызвавшие споры в обществе. В частности, чиновники предложили установить минимальную сумму инвестиций в «цифру» в размере $ 32,000. После дискуссий данное постановление было отменено.

Ранее «Минфин» писал, что 28 февраля 2019 года SEC Таиланда объявила, что теперь 4 криптовалюты могут использоваться для инвестирования в ICO, а также в качестве базовой валюты в торговых парах.

Выбор основывался на таких факторах как «достаточная рыночная ликвидность» и «хорошо спроектированный блокчейн».

«Четыре криптовалюты — биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XPR) и Stellar (XLM) теперь можно использовать для торговли», — говорится в сообщении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестраВ мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра
B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeйB Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
НБУ выпустил монету в честь Василия СлепакаНБУ выпустил монету в честь Василия Слепака
Блок рекламы


Похожие новости
Шифер в Украине вскоре окажется под запретомШифер в Украине вскоре окажется под запретом
В Таиланде надеются на рост выплавки сталиВ Таиланде надеются на рост выплавки стали
Из-за пандемии 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедностиИз-за пандемии 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедности
Почти все сегменты IT-рынка в 2020 году окажутся «в минусе» из-за коронавирусаПочти все сегменты IT-рынка в 2020 году окажутся «в минусе» из-за коронавируса
В Киеве работа продуктовых рынков остается под запретом - КличкоВ Киеве работа продуктовых рынков остается под запретом - Кличко
В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет заключенияВ Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет заключения
Экспорт золота из Украины останется под запретомЭкспорт золота из Украины останется под запретом
В Таиланде в результате наводнения пострадали 120 тысяч семейВ Таиланде в результате наводнения пострадали 120 тысяч семей
В Таиланде из желудка 25-летней черепахи извлекли 915 монет В Таиланде из желудка 25-летней черепахи извлекли 915 монет
В Таиланде появится особая виза для инвесторовВ Таиланде появится особая виза для инвесторов
Последние новости
Подгружаем последние новости