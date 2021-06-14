Маск: В планах Tesla возобновить прием оплаты биткоинами. Курс криптовалюты пошел вверх

Генеральный директор Tesla Илон Маск опроверг обвинение в «манипулировании ценой биткоинов» и сказал, при каких условиях Tesla снова будет принимать в них оплату. Об этом пишет block-chain24.com.

Маск: В планах Tesla возобновить прием оплаты биткоинами. Курс криптовалюты пошел вверх
Фото: expansion.mx

Аргументы Маска

«Это утверждение неверно. Tesla продала 10% своих биткоин-холдингов только для проверки ликвидности биткойнов, подтверждая, что урегулирование может быть легко осуществлено без нарушения рынка», — сказал Маск.

По словам Маска, после подтверждения того, что майнеры используют разумную долю чистой энергии (около 50%), а будущая тенденция является положительной, Tesla повторно разрешит транзакции с биткоинами.

Реакция рынка криптовалют

Согласно интерактивной таблице «Минфина», на фоне этого заявления стоимость биткоина превысила отметку $39,425 тыс.

Предыстория

Южноафриканский миллиардер и генеральный директор компании Sygnia, предоставляющей финансовые услуги, Магда Вежицка считает, что генеральный директор Tesla Илон Маск манипулирует рынком биткоинов в своих интересах.

Кроме того, она сказала, что если Маск сделал бы то, что он сделал с биткоином, с зарегистрированной компанией, то есть манипулировал ценами на акции, регулирующий орган США по ценным бумагам расследовал бы его поведение и наложил бы суровые санкции на миллиардера.

Миллиардер Магда Вежицка считает, что Маск избежал расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам только потому, что он манипулировал биткоинами, а не акциями котируемой на бирже компании.

Ранее «Минфин» писал, то 13 мая производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткоинов как средства оплаты из-за неэкологичного способа получения криптовалюты.

Компания Илона Маскапо производству электромобилей Tesla, которая вложила в январе в биткоины $1,5 млрд, уже заработала на них больше, чем на продаже автомобилей за весь прошлый год.

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