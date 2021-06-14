Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). Об этом пишет РБК.
Детали расследования
По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая.
Подозреваемые пытались отмыть доходы от преступной деятельности на сумму $7,8 млн, конвертируя депозиты в рупиях в стейблкоин Tether (USDT). Затем они переводили стейблкоины на кошельки Binance, утверждает Управление правоприменения Индии.
«Пользователи WazirX через пул-аккаунт получили криптовалюту на $120,4 млн со счетов Binance и перевели цифровые монеты на сумму $191,6 млн на счета Binance. Ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для аудита или расследования», — говорится в отчете.
Директор WazirX Нишал Шетти прокомментировал расследование против криптобиржи в Twitter. Он написал, что площадка выполняет требования по идентификации клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). WazirX всегда предоставляет информацию правоохранительным органам, добавил Шетти.
Предыстория
В 2019 году индийскую площадку WazirX приобрела крупнейшая криптобиржа в мире Binance.
В мае 2021 года стало известно, что Минюст и Налоговое управление США начали расследование в отношении Binance. Криптобиржу проверяют на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Пока против площадки не выдвигалось никаких обвинений.
10 июня The Block сообщил, что дружественный к криптовалюте американский банк Silvergate разорвал сотрудничество с Binance. Теперь пользователи криптобиржи не смогут снимать и переводить доллары США через Silvergate.