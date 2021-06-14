Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). Об этом пишет РБК.

Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Фото: bitok.blog

Детали расследования

По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая.

Подозреваемые пытались отмыть доходы от преступной деятельности на сумму $7,8 млн, конвертируя депозиты в рупиях в стейблкоин Tether (USDT). Затем они переводили стейблкоины на кошельки Binance, утверждает Управление правоприменения Индии.

«Пользователи WazirX через пул-аккаунт получили криптовалюту на $120,4 млн со счетов Binance и перевели цифровые монеты на сумму $191,6 млн на счета Binance. Ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для аудита или расследования», — говорится в отчете.

Директор WazirX Нишал Шетти прокомментировал расследование против криптобиржи в Twitter. Он написал, что площадка выполняет требования по идентификации клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). WazirX всегда предоставляет информацию правоохранительным органам, добавил Шетти.

Предыстория

В 2019 году индийскую площадку WazirX приобрела крупнейшая криптобиржа в мире Binance.

В мае 2021 года стало известно, что Минюст и Налоговое управление США начали расследование в отношении Binance. Криптобиржу проверяют на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Пока против площадки не выдвигалось никаких обвинений.

10 июня The Block сообщил, что дружественный к криптовалюте американский банк Silvergate разорвал сотрудничество с Binance. Теперь пользователи криптобиржи не смогут снимать и переводить доллары США через Silvergate.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестраВ мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра
B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeйB Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
НБУ выпустил монету в честь Василия СлепакаНБУ выпустил монету в честь Василия Слепака
Блок рекламы


Похожие новости
Швейцария задумалась о наказании банкиров за потерю денегШвейцария задумалась о наказании банкиров за потерю денег
Из возвращенных Украине из США $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличные, - ЕнинИз возвращенных Украине из США $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличные, - Енин
В Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсийВ Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсий
Советник Зеленского предупредил о необходимости секвестра без денег МВФСоветник Зеленского предупредил о необходимости секвестра без денег МВФ
Криптобиржу Coinbase оштрафовали на $6,5 миллиона. Причина — фальсификация данныхКриптобиржу Coinbase оштрафовали на $6,5 миллиона. Причина — фальсификация данных
Против крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денегПротив крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денег
Криптобиржу Coinbase оценили в $90 миллиардов накануне DPOКриптобиржу Coinbase оценили в $90 миллиардов накануне DPO
Биткоин принёс Tesla больше денег, чем электрокары в прошлом годуБиткоин принёс Tesla больше денег, чем электрокары в прошлом году
Трейдеры оценили криптобиржу Coinbase в США в $92,2 миллиардаТрейдеры оценили криптобиржу Coinbase в США в $92,2 миллиарда
В США осудили украинца на 7 лет за отмывание денегВ США осудили украинца на 7 лет за отмывание денег
Последние новости
Подгружаем последние новости