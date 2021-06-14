Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). Об этом пишет РБК.

Фото: bitok.blog

Детали расследования

По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая.

Подозреваемые пытались отмыть доходы от преступной деятельности на сумму $7,8 млн, конвертируя депозиты в рупиях в стейблкоин Tether (USDT). Затем они переводили стейблкоины на кошельки Binance, утверждает Управление правоприменения Индии.

«Пользователи WazirX через пул-аккаунт получили криптовалюту на $120,4 млн со счетов Binance и перевели цифровые монеты на сумму $191,6 млн на счета Binance. Ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для аудита или расследования», — говорится в отчете.

Директор WazirX Нишал Шетти прокомментировал расследование против криптобиржи в Twitter . Он написал, что площадка выполняет требования по идентификации клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). WazirX всегда предоставляет информацию правоохранительным органам, добавил Шетти.

Предыстория

В 2019 году индийскую площадку WazirX приобрела крупнейшая криптобиржа в мире Binance.

В мае 2021 года стало известно, что Минюст и Налоговое управление США начали расследование в отношении Binance. Криптобиржу проверяют на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Пока против площадки не выдвигалось никаких обвинений.