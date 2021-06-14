SEC отговаривает от инвестиций в биткоин-фьючерсы

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась к американским инвесторам с призывом не вкладываться в биткоин-фьючерсы. Об этом пишет Сryptocurrency.tech.

SEC отговаривает от инвестиций в биткоин-фьючерсы
Фото: 1news.com.ua

Предупреждение для инвесторов

Соответствующее уведомление было опубликовано в минувший четверг. В этом документе говорится, что даже если инвесторы решили направить свой капитал в продукты, ориентированные на BTC, то они должны проанализировать все возможные риски.

«Трейдеры должны понимать, что биткоин, в том числе и получение доступа к нему через рынок биткоин-фьючерсов, является крайне спекулятивной инвестицией», — говорится в заявлении SEC.

Аналогичные заявления регулятор публиковал и ранее. Скорее всего, именно поэтому комиссия на протяжении последних нескольких лет упорно отказывается одобрять запуск биржевых криптофондов биткоин-ETF.

В руководстве SEC все еще сильны позиции противников криптосферы.

По мнению регулятора, фонды напрямую не оказывают никакого влияние на стоимость базового актива. Цены фьючерсных контрактов зависят от месяца их исполнения. Они могут сильно отличаться от спотовой цены конкретного товара.

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