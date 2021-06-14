Оптовые цены на продукты питания выросли на 30% за год (инфографика)

Производители промышленной продукции повысили цены на 33,1% в мае этого года по сравнению с прошлым. Об этом пишет ain. business со ссылкой на Госстат.

Оптовые цены на продукты питания выросли на 30% за год (инфографика)
Фото: ukrinform.ua

Рост цен

  • Цены в Украине выросли на четверть, а за ее пределами — на 65,9%.

  • Больше всего подорожало производство сахара — на 61,6%.

  • В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%.

Как изменились цены

Всего в мае цены на продовольствие повысились на 4,8%. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, это самый высокий месячный рост с 2010.

Индекс цен на продовольствие ФАО составил 127,1 пункта в мае 2021, что на 5,8 пункта (4,8%) превышает уровень апреля и на 39,7% — в мае в прошлом.

Сейчас цены находятся на самых высоких уровнях с сентября 2011 года и растут двенадцатый месяц подряд. Индекс только на 7,6% ниже зарегистрированного пика в феврале 2011 года.

Так, индекс цен на зерновые составил 133,1 пункта, что на 7,6 пункта (6%) выше апрельского показателя и на 36,6% — мае в прошлом. Больше всего выросли цены на кукурузу.

На 7,8% с апреля выросли цены на растительное масло, индекс в мае составил 174,7 пункта. Молочные продукты подорожали на 1,5% в мае с индексом в 120,8 пункта, что на 28% выше индекс в прошлом году.

Индекс цен на мясо в мае составил 105 пунктов, что на 2,2% выше, чем в апреле. Цены растут 8 месяцев подряд — если сравнить с прошлым годом, то они выросли на 10%.

Сахарный индекс достиг 106,7 пункта в мае, что на 6,8% превысило апрельские значения, цены растут второй месяц подряд.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по итогам 2020 среднегодовое значение Индекса продовольственных цен ФАО достигло трехлетнего максимума.

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