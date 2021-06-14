Главу Юнион Стандард Банка будут судить за растрату более 521 миллиона
В суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя правления Юнион Стандард Банка и его советника по факту растраты более полумиллиарда гривен банка.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя правления Юнион Стандард Банка и его советника по факту растраты более полумиллиарда гривен банка. Об этом говорится в
В чем обвиняют председателя правления
По данным Офиса, следствием установлено, что должностные лица банка выдали ничем не подтвержденные заведомо невыгодные кредиты предприятиям, которые имеют признаки фиктивности.
Таким образом растрачено более 521 млн грн средств банка, что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы.
В отношении еще одного фигуранта уголовного производства — председателя наблюдательного совета ЮСБ Банка в соответствующие органы Польши направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
В случае доказательства виновности согласно ч. 5 ст. 191
Рранее сообщалось
-
2 октября 2015 Юнион Стандард Банк был признан неплатежеспособным.
-
25 декабря 2015 года НБУ принял решение о отзывебанковской лицензии и ликвидации ЮСБ Банка.
-
Юнион Стандард Банк был одним из банков с запутанной структурой акционеров, которым в конце июля 2015 года НБУ направил письма с требованием привести свою структуру собственности с требованиями законодательства.
-
По данным НБУ, на 11 июня акционерами банка были 27 физлиц, ни одно из которых не владело долей более 10%.