Главу Юнион Стандард Банка будут судить за растрату более 521 миллиона

В суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя правления Юнион Стандард Банка и его советника по факту растраты более полумиллиарда гривен банка.

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В суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя правления Юнион Стандард Банка и его советника по факту растраты более полумиллиарда гривен банка . Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным Офиса, следствием установлено, что должностные лица банка выдали ничем не подтвержденные заведомо невыгодные кредиты предприятиям, которые имеют признаки фиктивности.

Таким образом растрачено более 521 млн грн средств банка, что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы.

В отношении еще одного фигуранта уголовного производства — председателя наблюдательного совета ЮСБ Банка в соответствующие органы Польши направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

В случае доказательства виновности согласно ч. 5 ст. 191 У К Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с последующей конфискацией имущества.

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