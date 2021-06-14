Верховный суд разрешил Ахметову не платить 1,1 млрд гривен "Укрэнерго"

Госкомпании отказали во взыскании 651 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии. Ранее ВС отказал во взыскании 425,8 млн.

Верховный суд 8 июня отказал в удовлетворении кассационной жалобы "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда и постановление Северного апелляционного суда, которыми государственной компании отказали в удовлетворении иска к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) о взыскании 651 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.

ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, поскольку это, по его мнению, "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства", пишет Finbalance со ссылкой на судебные материалы.

Согласно выводам судей, обязанность платить тариф за передачу электроэнергии была введена постановлением НКРЭКУ №369, которое вступило в силу 8 февраля 2020 года. Предметом спора является требование о взыскании стоимости услуг за период июль 2019 - январь 2020 года, то есть за период, предшествующий принятию постановления №360, а согласно статье 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени.

Суды также решили, что начисление платы за услуги по передаче экспортируемых объемов электроэнергии нарушает международные обязательства Украины в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС .

Ранее Верховный суд отказался удовлетворить кассацию "Укрэнерго", в которой компания намеревалась взыскать с ДТЭК Западэнерго 425,8 млн грн задолженности, поэтому общая сумма составляет около 1,1 млрд гривен.