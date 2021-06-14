Акции малоизвестной датской компании взлетели на 1387%. Причина — неизвестна

Американские депозитарные расписки датской биотехнологической компании Orphazyme внезапно взлетели почти на 1400% всего за одну торговую сессию на бирже NASDAQ. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Акции малоизвестной датской компании взлетели на 1387%. Причина — неизвестна
Фото: rbc.ua

Внезапный взлет

В четверг, 10 июня, на открытии торгов бумаги торговались около $5, однако уже в разгар сессии на максимуме они подорожали на 1387%, до $77,77.

В самой компании отметили, что не знают о причинах такого ажиотажа, и предупредили инвесторов, что их «втягивают в какое-то безумие» и они могут потерять «значительную часть своих инвестиций».

В Orphazyme заявили, что у компании нет никаких значимых корпоративных новостей, которые могли бы так повлиять на рост котировок.

17 июня регуляторы США должны предоставить отзыв по одному из препаратов компании, разработанному для лечения болезни Ниманна-Пика — наследственного заболевания нервной системы. Однако по этому поводу компания не предоставляла каких-либо значимых предварительных новостей.

По словам экономиста датского брокера Nordnet Пера Хансена, единственное разумное объяснение случившемуся заключается в том, что в Дании теперь есть собственные «мемные» акции.

«Иногда нет логического объяснения тому, что происходит на фондовом рынке. И взлет акций Orphazyme является подтверждением», — говорит он.

Предыстория

На этой неделе инвесторы с Reddit возобновили свою активность: к числу «мемных» акций присоединились еще несколько компаний.

Среди них — сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s и страховщик Clover Health. Их бумаги 8 июня взлетели на 19,09% и 109,1% соответственно. Эти компании стали новыми целями пользователей с платформы Reddit. Один из реддиторов писал, что в акциях Clover Health вырисовывается идеальная ситуация для шорт-сквиза, а цена бумаг может превысить стоимость акций AMC Entertainment.

Шорт -сквиз — ситуация, при которой рост акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.

А 9 июня пользователи Reddit «разогнали» акции американской металлургической компании Cleveland-Cliff, которые росли на максимуме на 14,55%.

По мнению реддиторов, бумаги компании недооценены рынком, несмотря на хорошие фундаментальные показатели благодаря росту цен на сталь.

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