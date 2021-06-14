Экономика Украины с начала года сократилась всего на 0,2% — Минэкономики

Падение внутреннего валового продукта Украины в январе-апреле замедлилось до 0,2% с 2% по итогам марта. Об этом свидетельствуют данные обзора Министерства экономики.

Экономика Украины с начала года сократилась всего на 0,2% — Минэкономики
Фото: flickr.com

Оценка ВВП

«Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2% в первом квартале 2021 года, на 4,9% за четыре месяца 2020 года)», — сказано в документе.

В то же время, по оценкам министерства, по итогам апреля зафиксирован рост сведенного индекса производства (СИП).

«Так, в январе-апреле 2021 года, впервые с декабря 2019 года произошел рост СИП на 0,7% („минус“ 3% в первом квартале 2021 года и 5,9% за 4 мес. 2020 года соответственно)», — отмечается в обзоре.

При этом Минэкономики констатирует, что улучшение экономических показателей преимущественно вызвано эффектом низкой сравнительной базы.

«В апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации. Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленного карантина в отдельных регионах „красной зоны“ эпидемической опасности такое улучшение в основном пока является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года… Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровление экономики. На это требуется больше времени», — сказано в обзоре.

Напомним

По оперативным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2% в годовом выражении с 0,7% в четвертом квартале 2020 года.

Ранее «Минфин» писал, что из-за потерь от пандемии Национальный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Аналитики JP Morgan подтвердили прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на 5,6%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

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