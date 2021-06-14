Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня
Куба приостанавливает использование долларов США из-за ограничений эмбарго с американскими и иностранными банками. Ограничения центрального банка Кубы обусловлены «препятствиями, которые эмбарго США создает для национальной банковской системы». Об этом пишет block-chain24.com.
Что говорят в Центральном банке Кубы
«Ввиду препятствий, которые эмбарго США создает для национальной банковской системы депонирования за рубежом долларов США, собранных в стране, было принято решение временно приостановить депозиты банкнот США в банковской и финансовой системе Кубы», — сказали члены Центрального банка Кубы (BCC Central de Cuba).
Вице-президент BCC Ямиле Берра Сайрес объяснил в ходе обсуждения за круглым столом, что в начале руководства администрации Трампа США ужесточили контроль над эмбарго. Соединенные Штаты имеют эмбарго с Кубой с 1958 года, а у США были многочисленные проблемы с Кубой во время президентства Эйзенхауэра и президентства Кеннеди.
В пятницу Miami Herald сообщила, что доллары США на кубинском черном рынке взлетели в 3 раза выше, чем мировой обменный курс на уровне 70 кубинских песо.
«Кубе становится все труднее найти международные банковские или финансовые учреждения, готовые получать, конвертировать или обрабатывать валюту США наличными», — далее отметила Берра Сайрес.
Туристам на заметку
«Люди, которые прибудут в страну в течение этого времени, должны будут прибыть с валютой, отличной от доллара», — сказал первый вице-президент BCC Франсиско Майобре Ленс.
«Другого варианта нет», — заявил министр-президент BCC.
Напомним
С 1994 года на Кубе есть две официальные валюты: кубинское песо и кубинское конвертируемое песо, которое с момента своего введения предназначалось для замены доллара США в стране. Текущий официальный курс конвертируемого песо для граждан составляет 1 доллар или 24 кубинских песо.