Украина может получить официальное финансирование в сумме $3 миллиарда до конца года — J.P.Morgan

Аналитики банка J.P.Morgan прогнозируют получение Украиной $3 млрд до конца 2021 года. Такие цифры зафиксированы в региональном периодическом отчете банка, который вышел на этой неделе. Его авторы говорят о том, что возможно получение второго транша кредита МВФ до сентября этого года, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: quote.rbc.ua

Аналитики — об ожиданиях и рисках

Эксперты банка также предусматривают увеличение международных резервов до $32,5 млрд — за счет роста валютных резервов на $0,6 млрд и допэмиссии СПЗ на $2,7 млрд со стороны МВФ . Это может быть обеспечено превышением притока валюты над ее оттоком.

Эксперты полагают, что президент и правительство страны заинтересованы как можно скорее выполнить все необходимые условия Фонда, чтобы получить транш до начала осени, когда будет обсуждаться бюджет на 2022 год.

В то же время они оценивает в 20% риск того, что необходимые для транша законы не будут приняты до летнего перерыва и сотрудничество с МВФ может возобновиться лишь в конце этого года или даже в следующем.

Необходим прогресс в антикоррупционных реформах

В отчете указывается, что прогресса в принятии антикоррупционного и судебного законодательства, необходимого по условиям программы stand by, пока нет, но ожидается изменение ситуации до конца июня.

Аналитики J.P.Morgan, в частности указывают, что на прошлой неделе парламент принял поправку о наказании за ложное е-декларирование, однако документ раскритиковало Национальное агентство по предотвращению коррупции. В основном это касалось нескольких поправок, позволяющих госслужащим не декларировать активы в собственности членов их семей. По их мнению, такая критика — негативный сигнал для сотрудничества с МВФ . Одновременно вето президента Украины Владимира Зеленского на данную редакцию закона вселяет уверенность в поддержке главой государства антикоррупционных инициатив.

Ранее

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2021 года составили $27,84 млрд по сравнению с $29,11 млрд на начало этого года.