"Укрзализныця" отчиталась о 39 млн грн прибыли в мае

Компания завершает работу с прибылью второй месяц подряд.

"Укрзализныця" отчиталась о 39 млн грн прибыли в мае
Фото: Александр Рудоманов

В АО "Укрзализныця" заявили, что по итогам работы в мае компания получила почти 39 млн грн прибыли.

"Второй месяц подряд компания завершает работу с прибылью - в мае получили положительный финансовый результат почти 39 млн грн. Продолжаем улучшать операционную работу и развивать грузовой бизнес, являющийся главным источником доходности нашей компании", - и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Он уточнил, что в январе 2021 года "Укрзализныця" на фоне борьбы с финансовым кризисом и борьбы с пандемией сработала с убытком 693 млн грн, в феврале - 534 млн грн, марте - 448 млн грн.

"В последние два месяца весны эту тенденцию удалось переломить: апрель показал 35 млн грн прибыли, а май - почти 39 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Этому способствовало, в частности, увеличение доходов от пассажирских перевозок за счет новых рейсов и оживления отпускного сезона. Так, в мае они составили более 585 млн грн, тогда как в апреле - почти 344 млн грн, в марте - около 364 млн грн.

Как сообщали, в апреле Укрзализныця впервые за 12 месяцев вышла на прибыль.

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