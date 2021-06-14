Суд отказал Укрэнерго в иске в Д.Трейдинг

Суд отказал Укрэнерго в иске в Д.Трейдинг

Верховный Суд 8 июня отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозсуда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми госкомпании было отказано в удовлетворении иска к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) в деле о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передачи электрической энергии. Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, поскольку это, по его мнению, это "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

Согласно выводам судей, обязательство об уплате тарифа, в частности, экспортированной электроэнергии, было введено именно с принятием постановления НКРЭКУ, которая вступила в силу в феврале 2020 года, тогда как частью предмета спора являются требования о взыскании стоимости услуг за период июль 2019 - январь 2020 года, то есть за период, предшествующий принятию постановления. Кроме того, суды решили, что начисления платы за услуги по передаче экспортированных объемов электроэнергии нарушает международные обязательства Украины в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, в ноябре 2020 года Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Д. Трейдинг" и обязал НЭК "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которыми оформляются услуги по передаче электрической энергии.

Напомним, Верховный суд 4 февраля отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу, в котором госкомпания пыталась взыскать с "ДТЭК Западэнерго" 425,8 млн грн задолженности.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018 года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестраВ мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра
B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeйB Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
НБУ выпустил монету в честь Василия СлепакаНБУ выпустил монету в честь Василия Слепака
Блок рекламы


Похожие новости
Турция отказала туристам из РоSSии до конца летаТурция отказала туристам из РоSSии до конца лета
Еще один спиртзавод, от которого дважды отказались покупатели, в третий раз выставили на приватизациюЕще один спиртзавод, от которого дважды отказались покупатели, в третий раз выставили на приватизацию
Газпром отказалcя увеличивать транспортировки газа в ЕС через УкраинуГазпром отказалcя увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину
Энергоатом и Укрэнерго закончили первый квартал с прибыльюЭнергоатом и Укрэнерго закончили первый квартал с прибылью
Таможенная служба отказала "Укртранснафте" в предоставлении разрешений на использование "трубы Медведчука"Таможенная служба отказала "Укртранснафте" в предоставлении разрешений на использование "трубы Медведчука"
НБУ отказался от интервенций на межбанке седьмую неделю подрядНБУ отказался от интервенций на межбанке седьмую неделю подряд
Спиртзавод в Полтавской области, от которого дважды отказались покупатели, продали в третий разСпиртзавод в Полтавской области, от которого дважды отказались покупатели, продали в третий раз
Газпром отказался от прокладки газопроводов в Японию и ИндиюГазпром отказался от прокладки газопроводов в Японию и Индию
Суд отказал владельцам ликвидируемых банков «Юнисон» и «Велес» в возмещении убытковСуд отказал владельцам ликвидируемых банков «Юнисон» и «Велес» в возмещении убытков
Укрэнерго предлагает повысить тариф на передачу э/э на 21%Укрэнерго предлагает повысить тариф на передачу э/э на 21%
Последние новости
Подгружаем последние новости