Дерипаска проиграл иск об отмене американских санкций

Дерипаска проиграл иск об отмене американских санкций

Федеральный окружной суд по округу Колумбия не удовлетворил иск роSSийского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене санкций США. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Суд принял ходатайство Минфина США и закрыл дело. Решение может быть обжаловано.

Напомним, Минфин США ввел санкции против нескольких роSSийских предпринимателей и крупных компаний в 2018 году. Вашингтон объяснил решение "разнообразной злонамеренной деятельностью РФ". США сняли санкции с активов О.Дерипаски En+ и "Русала" — после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.



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