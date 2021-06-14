Дерипаска проиграл иск об отмене американских санкций

Федеральный окружной суд по округу Колумбия не удовлетворил иск роSSийского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене санкций США . Об этом сообщает издание " Коммерсант ".



Суд принял ходатайство Минфина США и закрыл дело. Решение может быть обжаловано.



Напомним, Минфин США ввел санкции против нескольких роSSийских предпринимателей и крупных компаний в 2018 году. Вашингтон объяснил решение "разнообразной злонамеренной деятельностью РФ ". США сняли санкции с активов О.Дерипаски — En+ и "Русала" — после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.

