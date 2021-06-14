Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок

Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 13 июня в 06:02 отключила четвертый блок от энергосистемы страны и вывела его в холодный резерв в связи с балансовыми ограничениями, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, на утро понедельника в работе находится 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 58-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 48-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 45-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 10-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестраВ мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра
B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeйB Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
НБУ выпустил монету в честь Василия СлепакаНБУ выпустил монету в честь Василия Слепака
Блок рекламы


Похожие новости
На БелАЭС запустили в промышленную эксплуатацию первый энергоблокНа БелАЭС запустили в промышленную эксплуатацию первый энергоблок
Международные резервы Украины за месяц уменьшились на $ 160 млнМеждународные резервы Украины за месяц уменьшились на $ 160 млн
90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока, - Счетная палата90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока, - Счетная палата
ЭМСС продолжит поставлять детали для 4 энергоблока турецкой АЭСЭМСС продолжит поставлять детали для 4 энергоблока турецкой АЭС
"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен
Международные резервы Украины за месяц выросли на 3,6%Международные резервы Украины за месяц выросли на 3,6%
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Китайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитовКитайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитов
На ЮУАЭС подключили энергоблок №3 после успешного планового ремонтаНа ЮУАЭС подключили энергоблок №3 после успешного планового ремонта
На Запорожской АЭС ремонтируют энергоблок № 6На Запорожской АЭС ремонтируют энергоблок № 6
Последние новости
Подгружаем последние новости