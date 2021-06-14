ЕС намерен продлить квоты на импорт стали на три года

ЕС намерен продлить квоты на импорт стали на три года

Европейская комиссия намерена продлить квоты на импорт стальной продукции в страны Евросоюза еще на три года. Об этом сообщает Argus со ссылкой на источники в Брюсселе.

Повторное расследование по квотам стартовало в феврале текущего года. При этом европейские металлурги выступали за продление ограничений, а потребители стальной продукции — за их отмену или существенное смягчение.

По данным Argus, Еврокомиссия предпочла поддержать производителей стали. При этом квота на следующие 12 месяцев, начиная с 1 июля 2021 г., будет увеличена только на 3%, а не на 5%, как предусматривается действующим положением.

Впрочем, окончательное решение должны принять страны — члены ЕС. Некоторые из них выступают за продление квот на более длительный срок, чем другие.

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