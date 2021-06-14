Суд арестовал корпоративные права 28 связанных с Glusco компаний

Государственная фискальная служба сообщила об аресте корпоративных прав 28 компаний, связанных с деятельностью АЗС Glusco.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В марте 2021 года СБУ и ГФС провели масштабную спецоперацию на заправках, нефтебазах и других объектах сети Glusco, по результатам которой силовики заявили о разоблачении схемы реализации на ней некачественных нефтепродуктов.

По версии следствия, из РоSSии через море незаконно завозилось топливо Евро-4, которое на нефтебазах смешивали с топливом для реактивных двигателей, искусственно получая топливо Евро-5. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.

Во время обысков на объектах сети Glusco правоохранители нашли 13 млн литров бензина, дизтоплива, реактивного топлива и других нефтепродуктов неизвестного химического состава. Общая стоимость горюче-смазочных материалов оценивается в 350 млн гривен.

В ходе следствия было установлено 28 компаний, имеющих общих учредителей и бенефициарных собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам.

Поскольку владельцы планировали перерегистрировать эти предприятия на других лиц (по мнению ГФС - с целью избежания ответственности и предотвращения взыскания убытков), правоохранители обратились в суд с ходатайством об аресте корпоративных прав компаний.

Суд удовлетворил его и наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся в том числе заправки, общая стоимость которых оценивается в 700 млн гривен.

Напомним, что сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

Заправки Glusco с тех пор продают только газ, тогда как бензина и дизтоплива на них нет.

В начале июня стало известно, что SOCAR ведет переговоры о покупке сети заправок Glusco.