В США золотую монету 1933 года продали за рекордные $18,9 миллиона (фото)

Золотая монета номиналом в $20 была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в $18,9 миллиона. Об этом пишет dw.com.

Фото: dw.com

Что известно о монете

Монета «Двойной орел» относится к последним золотым денежным знакам, которые были допущены к обращению в США .

На ее лицевой стороне изображена богиня Свободы, а на реверсе — белоголовый орлан, являющийся национальным символом США .

Этот экземпляр выпустили в 1933 году, он никогда не был в обращении, ведь США во времена президента Франклина Рузвельта отказались от золотого стандарта.

Изготовленные монеты должны были быть переплавлены, однако несколько штук уцелели, отмечает информагентство AFP.

С 2002 года монетой владел американский дизайнер обуви Стюарт Вайцман, который купил ее за $7,6 миллиона. На момент приобретения эта сумма тоже была рекордной.

Имя нового владельца монеты пока неизвестно.