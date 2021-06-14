В США золотую монету 1933 года продали за рекордные $18,9 миллиона (фото)
Золотая монета номиналом в $20 была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в $18,9 миллиона. Об этом
Что известно о монете
Монета «Двойной орел» относится к последним золотым денежным знакам, которые были допущены к обращению в США.
На ее лицевой стороне изображена богиня Свободы, а на реверсе — белоголовый орлан, являющийся национальным символом США.
Этот экземпляр выпустили в 1933 году, он никогда не был в обращении, ведь США во времена президента Франклина Рузвельта отказались от золотого стандарта.
Изготовленные монеты должны были быть переплавлены, однако несколько штук уцелели, отмечает информагентство AFP.
С 2002 года монетой владел американский дизайнер обуви Стюарт Вайцман, который купил ее за $7,6 миллиона. На момент приобретения эта сумма тоже была рекордной.
Имя нового владельца монеты пока неизвестно.