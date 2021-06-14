Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance

Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап объявил о сотрудничестве с криптовалютной биржей Binance по выпуску NFT. Об этом говорится в сообщении биржи.

Набор коллекционных NFT-карточек

Набор коллекционных NFT-карточек в поддержку экологического проекта MyImpactPower представят на маркетплейсе Binance NFT.

Аукцион стартует в конце июня в рамках кампании 100 creators, приуроченной к запуску платформы.

Карточки созданы совместно с разработчиком игр iLogos Game Studios и командой почетного изобретателя мира по версии WIPO Максима Слободянюка с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды.

Коллекция состоит из пяти тематических невзаимозаменяемых токенов: Хранитель огня, Хранитель Земли, Хранитель Воды, Хранитель воздуха и лимитированной Карточки Единства.

Вырученные от продажи средства MyImpactPower направит на дальнейшее развитие.

В рамках рекламной кампании Потап записал песню для экологического челленджа, участники которого смогут продемонстрировать в соцсетях мастерство в сортировке пластиковых отходов.

Напомним

Маркетплейс Binance NFT начнет работу 24 июня.

Платформа уже заключила сотрудничество с украинской певицей Тиной Кароль.

В число участников маркетплейса также вошли шотландский певец Льюис Капальди, южноафриканский композитор и дирижер Тревор Джонс, киберспортивная команда eStarPro и профессиональный футболист Майкл Оуэн.

Ранее «Минфин» писал, что украинская певица Alyona alyona выставила свой трек на NFT-аукцион. NFT продали за 2,775 Ethereum — по состоянию на 27 мая это около $ 7750.

Издание о криптовалюте Protos провело исследование и выяснило, что продажи на рынке NFТ за последний месяц упали почти на 90%.