Четыре украинских порта ограничили работу из-за дождя

В портах Одессы, Николаева, Ольвии и Рени ввели ограничения по работе с зерновыми из-за дождя.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"По информации диспетчерской службы ГП "АМПУ", по состоянию на 08:00 14.06.21 порты работают без ограничений, за исключением: в портах Одесса, Николаев, Ольвия, Рени действуют ограничения по работе с зерновыми (дождь). Каналы устье "Быстрое", ХМК, БДЛК - открыты", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 14-15 июня на большей части территории Украины сохранится дождливая погода с грозами.