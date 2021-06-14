Четыре украинских порта ограничили работу из-за дождя

Ограничения касаются работы с зерновыми.

Четыре украинских порта ограничили работу из-за дождя
Фото: depositphotos.com/unkas

В портах Одессы, Николаева, Ольвии и Рени ввели ограничения по работе с зерновыми из-за дождя.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"По информации диспетчерской службы ГП "АМПУ", по состоянию на 08:00 14.06.21 порты работают без ограничений, за исключением: в портах Одесса, Николаев, Ольвия, Рени действуют ограничения по работе с зерновыми (дождь). Каналы устье "Быстрое", ХМК, БДЛК - открыты", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 14-15 июня на большей части территории Украины сохранится дождливая погода с грозами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестраВ мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра
B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeйB Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
В Коломые перерыли вход на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторамиВ Коломые перерыли вход на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторами
Выпуск алюминия в Китае немного сократится из-за дефицита электроэнергииВыпуск алюминия в Китае немного сократится из-за дефицита электроэнергии
Канадский суд опубликовал отчет о расследовании импорта арматуры из 7 странКанадский суд опубликовал отчет о расследовании импорта арматуры из 7 стран
Vale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе MarianaVale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе Mariana
ЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлоломаЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлолома
Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре годаFitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года
В Зимбабве вспыхнул скандал из-за месторождений платиныВ Зимбабве вспыхнул скандал из-за месторождений платины
За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%
Правительство назначило Олейника директором порта "Южный"Правительство назначило Олейника директором порта "Южный"
Объем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тоннОбъем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тонн
Последние новости
Подгружаем последние новости