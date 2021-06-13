Знаменитый интернет-мем Doge с изображением пса сиба-ину продан в виде NTF за $4 млн

Многие пользователи интернета хоть раз видели популярный мем под названием Doge, на котором запечатлён пёс породы сиба-ину. Теперь же стало известно, что этот мем в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) был продан на аукционе. По данным аукционного сайта Zora, победитель торгов за право обладания NFT-токеном Doge заплатил 1696,9 единиц криптовалюты Ethereum, что приблизительно равно $4 млн.

Знаменитый интернет-мем Doge с изображением пса сиба-ину продан в виде NTF за $4 млн

Изображение: Getty Images

«Мы счастливы быть частью этой вехи в истории интернета. Если какой-либо мем заслуживает того, чтобы стать новым мемом-рекордсменом NFT, то это именно Doge», — заявил главный редактор базы данных интернет-мемов Know Your Meme Дон Колдуэлл (Don Caldwell). Он также назвал Doge «одним из самых знаковых мемов в истории» и напомнил, что в 2019 году он получил награду «Мем десятилетия» по версии Know Your Meme.

Согласно имеющимся данным, мем Doge в виде NFT-токена был выставлен на аукцион во вторник, а уже в пятницу торги, в рамках которых победителем стал участник @pleasrdao, были завершены. Часть выручки от продажи этого лота будет перечислена нескольким благотворительным организациям, в том числе Японскому обществу Красного Креста и фонду Всемирной продовольственной программы ООН.

Сам же мем Doge появился в начале прошлого десятилетия. Его основой стал снимок японки Ацуко Сато (Atsuko Sato), которая выложила в интернет несколько фотографий своего пса по кличке Кабосу. Позднее мем Doge стал основой криптовалюты Dogecoin, которая была запущена как шутка, но в настоящее время входит в число наиболее популярных.

Что касается невзаимозаменяемых токенов или NFT, то они представляют собой вид криптографических токенов, каждый экземпляр которого уникален и не может быть замещён аналогичным токеном. В это же время NFT-токен является своеобразным сертификатом уникальности цифрового объекта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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