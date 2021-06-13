Украинские ВУЗы обновили стоимость обучения на 2021-2022 год

Стоимость обучения в государственных и частных университетах Украины за год подорожала в среднем на 10%. Год обучения на контракте теперь будет стоить дороже, и ожидается, что в 2022 году цены снова вырастут минимум на 10%.

Таким образом, в нынешнем году годовая плата за обучение на контракте должна быть не меньше 28 000 грн, а в следующем году может дойти и до 32 000 грн. Для сравнения рассмотрим стоимость обучения в главных ВУЗах страны по программе "Бакалавр".

В Киевском национальном университете имени Шевченко (КНУ) обучение стоит дороже всего в Украине. Наиболее бюджетными специальностям в 2021 году стали история, археология, библиотечное и архивное дело, социальная работы — год на контракте обойдется в 31000 гривен. А вот самый престижный факультет международных отношений с изучением двух иностранных языков обойдется от 57400 за год. Чуть меньше стоит обучение на журналистике. Средняя стоимость обучения в КНУ сейчас составляет 44200 в год.

В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" самые дешевые факультеты — экология и биология. Год обучения обойдется в 27000 в год. Самые дорогие факультеты — международные отношения, компьютерные науки и право — год обучения обойдется от 55000 гривен. Стоит отметить, что в 2020 году компьютерные технологии стоили от 40000 в год.

В Харьковском национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого обучение на бакалавра по специальностям право, международное право, экономика в 2021-2022 учебном году будет стоить от 29925 гривен в год.

Во Львовском национальном университете имени Франко студентам придется заплатить от 23642 гривен в год за факультеты географии, истории, некоторые факультеты культуры и искусств, математики, филологии и философии. Самые дорогие факультеты права, статистики, инженерии программного обеспечения будут стоить от 36255 в год.

В Днепровском национальном университете имени О. Гончара самые дешевые факультеты математики, химии, физики и теплоэнергетиков стоят от 11300 в год. А престижные факультеты международных экономических отношений, кибербезопасности и компьютерной инженерии — от 32900 в год.