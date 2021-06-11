В Коломые перерыли вход на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторами

"Из-за «забывчивых» предпринимателей община недополучает около 700 тысяч гривень в год".

В Коломые перерыли вход на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторами
Фото: facebook.com/b.stanislavskyi

В городе Коломыя в Ивано-Франковской области перерыли входы на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторами.

Об этом сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский.

"Сегодня произошла очень неприятная ситуация - по странному стечению на въездах в ДОЗ, где значительная часть предпринимателей, наверное, забыли, что надо платить налоги в местный бюджет, Водоканал начал выполнять аварийные работы. Понимаю, что это создает определенные неудобства и может быть долго. В то же время, если бы все предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории ДОЗа, платили налоги в городской бюджет - такой ситуации могло не произойти. Ведь сети были бы в порядке. Из-за «забывчивых» предпринимателей, по расчетам, община недополучает около 700 тысяч гривень в год. А это деньги на благоустройство, сети, детские площадки, развитие образования и культуры", - написал он.

Фото: facebook.com/b.stanislavskyi

Мэр также отметил, что сейчас необходимо провести комплексную замену сетей.

"Думаю, выход очевиден - зарегистрироваться и платить налоги городу. Безусловно, есть предприниматели, которые официально взяли в аренду, честно зарабатывают деньги и исправно платят общине налоги. За что мы очень им благодарны!", - добавил он.

Фото: facebook.com/b.stanislavskyi

Напомним, в апреле прошлого года в Днепре перерыли вход в церковь, которая нарушила карантин на Вербное воскресенье. 15 апреля мэр Коломыи сообщил, что встречался с мэром Днепра Борисом Филатовым.

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