Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность сети call-центров в Кропивницком и Кривом Роге.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Организаторы оказывали удаленные услуги коммерческим структурам, официально зарегистрированным в стране-агрессоре и ВОТ АР Крым, в том числе санкционной компании «Яндекс»", - говорится в сообщении.

Установлено, что операторы call-центров собирали информацию о персональных данных, реквизитах платежных карточек и средствах доступа к банковским счетам, электронным деньгам и электронным платежным системам своих украинских клиентов.

Сейчас проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет", - отметили в СБУ .

Организаторы привлекали к работе до 150 операторов, работавших в две смены. Во время обысков в офисных помещениях call-центров правоохранители изъяли: более 100 магнитных носителей информации; 120 персональных компьютеров с программным обеспечением роSSийской компании "Яндекс"; 4 сервера; документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные фискальными органами РФ .

Одному из организаторов работы call-центров сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Ведется досудебное следствие.

Напомним, в 2019 году роSSийская компания "Яндекс" купила права на показ "Слуги народа".