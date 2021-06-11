Украина и Канада запустят предприятие по производству патронов

"Укроборонпром", госкомпания "Артем" вместе с Waterbury Farrel (Канада) и GL Munitions INC запустят предприятие по производству боеприпасов для стрелкового оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

В Waterbury Farrel отметили, что гордятся сотрудничеством с Канадской коммерческой корпорацией правительства Канады, с которой "Укроборонпром" подписал соответствующий меморандум.

Компания основана в 1851 году и является подразделением Magnum Integrated Technologies Inc. Сейчас Waterbury Farrel участвует сразу в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли, добавили в Укроборонпроме. Еще 1 июня "Укроборонпром" и ГАХК "Артем" подписали с канадскими партнерами Соглашение о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию. В его рамках будет построен завод, производящий патроны.

Напомним, в 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко предложил построить в Украине завод по производству боеприпасов. На реализацию этой задачи было запланировано выделить 1 млрд 400 млн гривен.

Ранее заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Владимир Коробов говорил, что концерн готов развернуть масштабное производство боеприпасов в случае получения финансирования за 18 месяцев. Этот завод сможет выпускать патроны как натовского калибра, так и постсоветского. В то же время глава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский говорил, что ВСУ в ближайшие годы патроны заказывать не будут, потому строить патронный завод нет смысла.