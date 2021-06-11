На ОГХК уже нашлось свыше 10 потенциальных инвесторов

На ОГХК уже нашлось свыше 10 потенциальных инвесторов

Приватизация "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) заинтересовала более 10 инвесторов, большинство из них – иностранные компании. 

Об этом глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко сообщил в своей колонке на ЭП.

Он напомнил, что операционная подготовка к аукциону началась еще в 2019 году, но процесс задержался из-за эпидемии коронавируса. Также всеми силами большую приватизацию пытались остановить олигархические группы.

"Назовем вещи своими именами: ОГХК долгое время была самопровозглашенной вотчиной олигархических групп. Роль государства там была чисто декоративная. Мы вернули контроль над предприятием государству", – подчеркнул Д.Сенниченко.

Он отметил, что под руководством ФГИ, стартовая цена ОГХК увеличилась с 2,1 млрд до 3,7 млрд грн. В то же время, суммарный доход комбината вырос более чем в три раза: со 100 млн долл. в 2019 году до 340 млн долл. по итогам 2020 года.

Глава ФГИ указывает, что эти достижения стоили его команде немалых трудов.

"Когда всем стало понятно, что настроены мы серьезно, ставки выросли: мы столкнулись с попыткой рейдерского захвата, информационными войнами, прямыми угрозами в сторону сотрудников и другими формами давления до поджогов машин менеджмента и устройства диверсий – порчей продукции и ее высыпанием ночью на железнодорожные пути", – написал Д.Сенниченко.

Он добавил, что несмотря на трудности,все необходимые для приватизации ОГХК документы готовы и согласованы с Аукционным комитетом и переданы на согласование в Кабинет министров Украины.

В целом с начала 2020 года Фонд госимущества провел более 2000 приватизационных аукционов, которые принесли в государственный бюджет более 4 млрд гривен. В 2021 году ожидаемый доход от приватизации составляет 12 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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