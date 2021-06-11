Выпуск алюминия в Китае немного сократится из-за дефицита электроэнергии

Выпуск алюминия в Китае немного сократится из-за дефицита электроэнергии

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в мае 2021 г. в стране было произведено 3,32 млн т первичного алюминия, на 8,0% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Всего за пять месяцев китайское производство алюминия оценивается в 16,25 млн т. Это на 8,3% превышает показатель января-мая 2020 г.

Согласно прогнозу SMM в июне выпуск алюминия в стране немного сократится вследствие дефицита электроэнергии. В провинциях Юньнань и Внутренняя Монголия по этой причине были временно остановлены мощности по производству почти 1 млн т алюминия в год, а компания Guangxi Baikuang временно закрыла две недавно запущенные линии.

В то же время, в середине мая был введен в строй новый завод Gansu Zhongrui, а предприятие Shanxian Hengkang должно стартовать в начале июля. В целом, по состоянию на начало июня SMM оценивает действующие мощности в китайской алюминиевой отрасли в 38,79 млн. т в год, а средний уровень их загрузки — в 89,0%.

Как сообщает Генеральная таможенная администрация КНР, в мае экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции составил 439,1 тыс. т. Это на 0,4% больше, чем в апреле, и на 14,7% больше, чем в мае 2020 г. Всего за пять месяцев китайские компании отправили за рубеж около 2,16 млн т алюминия, на 7,5% больше, чем годом ранее.

Производство металлургического глинозема, по данным, SMM, составило 6,21 млн т в мае и 29,43 млн т за пять месяцев. Это соответственно на 11,3 и 8,4% больше, чем в аналогичные периоды 2020 г.

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