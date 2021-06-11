Предприятия Минэкономики отчитались о 5,8 млрд убытков

Годом ранее убытки составили 4,9 млрд грн.

Предприятия Минэкономики отчитались о 5,8 млрд убытков
Фото: Сергей Нужненко

За 2020 год предприятия, которые принадлежат к сфере управления Министерства экономики, отчитались об общих чистых убытках на сумму 5,8 млрд гривен.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года, сообщает Марлин.

Наибольшие убытки в 2020 году получили:

  • Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта, - 5,8 млрд грн;
  • Аграрный фонд, который позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины, - 197 млн грн;
  • Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", который участвует в производстве ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и других, - 156,9 млн грн
  • Государственное предприятие "Коневодство Украины", которое разводит лошадей в коммерческих целях, - 92,3 млн грн.

По результатам 2019 года государственные предприятия Минэкономики отчитались о 4,9 млрд грн убытков.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики составило 23 651 человек. Общие затраты на оплату труда составили 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников составили 12,7 тыс грн, на административно-управленческий персонал - 21,1 тыс грн, тогда как на директора предприятия - 52,3 тыс грн.

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