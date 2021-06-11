Налоговая милиция устроила обыск в "Нафтогазе"

Государственная фискальная служба в пятницу, 11 июня, устроила обыск в офисах "Нафтогаз Украины" по делу об уклонении от уплаты 2,7 млрд гривен налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"С октября 2015 года по настоящее время должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром" (РоSSийская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС", - говорится в сообщении.

По данным следствия, производители тепловой энергии фактически потребляют газ из системы, но "Нафтогаз" не оформляет документы о поставках газа и не подписывает акты приема-передачи. Компания мотивирует это тем, что фактически газ не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС.

"Вместе с тем за период расследования сотрудники Государственной фискальной службы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько лет назад Фискальная служба пыталась оштрафовать действующего в то время главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8,3 млрд гривен за неуплату НДС за роSSийский газ, который был импортирован в октябре 2015 года. Эти штрафы были отменены в судебном порядке.

Тогда сообщалось, что "Нафтогаз" не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поэтому стороны не подписали акт приема-передачи. НАК объяснял это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, который россияне несанкционированно поставляли на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Этих объемов "Нафтогаз" не признал и отказался подписывать выставленный "Газпромом" акт.

"Нафтогаз" прекратил поставки газа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей 19 февраля 2015 года. С тех пор поставки газа на эту территорию осуществляет роSSийский "Газпром".

Украина в конце ноября 2015 года полностью отказалась от закупки природного газа у "Газпрома".