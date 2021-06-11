Украина начала импорт газа для закачки в хранилища

С начала месяца импортировали 15,7 млн куб.м газа из Венгрии.

Украина начала импорт газа для закачки в хранилища
Фото: moldovagaz

Украина начала импорт газа для закачки в хранилища. Сейчас он составляет лишь 3 млн куб м в сутки.

Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Импорт с начала месяца составил 15,7 млн куб. м, причем 100% было импортировано из Венгрии, а не из обычного словацкого направления", - отметил он.

Всего с начала года было импортировано 577 млн куб м газа, из них 511 млн куб. м (88%) - из Венгрии.

Как сообщалось, Украина планирует к следующему отопительному сезону увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

К концу апреля, когда в Украине закончился отопительный сезон, в хранилищах было 15,1 млрд кубометров газа. По состоянию на начало июня их объем увеличился до 15,8 млрд.

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