U.S. Steel планирует инвестировать 450 млн долл. в производство электротехнической стали

U.S. Steel планирует инвестировать 450 млн долл. в производство электротехнической стали

По данным S&P Global Platts, американская металлургическая корпорация U.S. Steel планирует инвестировать 450 млн долл. в строительство линии по производству электротехнической стали мощностью 180 тыс. т в год на заводе Big River Steel в штате Арканзас.

Ввод в строй нового оборудования запланирован на третий квартал 2023 г. На предприятии будет выпускаться неориентированная (динамная) сталь, которая используется, в частности, в электродвигателях.

Как сообщает U.S. Steel, запуск новой линии расширит сортамент компании за счет более тонкого и широкого проката. Предполагается, что основными потребителями этой продукции станут производители электромобилей.

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