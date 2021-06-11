Билл и Мелинда Гейтс оказались крупнейшими собственниками сельскохозяйственных земель в США

На землях выращивают морковь, хлопок, сою и картофель для McDonald's.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда оказались крупнейшими владельцами сельскохозяйственных земель в США . Их земельный банк насчитывает 110 000 гектаров, говорится в расследовании The Land Report и NBS News, обнародованном CNBC.

Земли в 18 штатах скупались в течение десятилетий через 22 компании, связанные с их инвестиционным фондом Cascade Investments.

Наибольшие владения расположены в штате Луизиана - 29 000 гектаров земли, на которых выращивают кукурузу, рис и хлопок. В Небраске Гейтсам принадлежит 8 000 га, на них растет соя. В Вашингтоне им принадлежат 5 000 га, на которых выращивают картофель для McDonald's. Во Флориде выращивают морковь.

Хотя Гейтсы являются основными владельцами сельскохозяйственных угодий в США , их владения составляют лишь часть из 283 млн акров угодий, принадлежащих и сдаваемых в аренду не фермерами. По оценкам Министерства сельского хозяйства в 2014 год, около 40% угодий принадлежат людям в возрасте от 65 лет и старше, а это значит, что на рынке вскоре увеличится количество сельскохозяйственных земель.

Эта тенденция беспокоит молодых фермеров, которые не могут конкурировать при покупке земли с такими богатыми покупателями, как Гейтсы.

Стоимость одного гектара земли составляет примерно 7500 долларов. 50% американских фермеров являются арендаторами, а не собственниками земли.

В марте Гейтс в интервью говорил, что владеет сельскохозяйственной землей, но решение о покупке принимает инвестиционный фонд.

Напомним, что в мае соучредитель и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили, что планируют расстаться. Гейтс заявил, что такое решение было принято, потому что супруги больше не верят, что "могут развиваться как пара на следующих этапах жизни".