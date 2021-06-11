Билл и Мелинда Гейтс оказались крупнейшими собственниками сельскохозяйственных земель в США

На землях выращивают морковь, хлопок, сою и картофель для McDonald's.

Билл и Мелинда Гейтс оказались крупнейшими собственниками сельскохозяйственных земель в США
Фото: 100v.com.ua

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда оказались крупнейшими владельцами сельскохозяйственных земель в США. Их земельный банк насчитывает 110 000 гектаров, говорится в расследовании The Land Report и NBS News, обнародованном CNBC.

Земли в 18 штатах скупались в течение десятилетий через 22 компании, связанные с их инвестиционным фондом Cascade Investments.

Наибольшие владения расположены в штате Луизиана - 29 000 гектаров земли, на которых выращивают кукурузу, рис и хлопок. В Небраске Гейтсам принадлежит 8 000 га, на них растет соя. В Вашингтоне им принадлежат 5 000 га, на которых выращивают картофель для McDonald's. Во Флориде выращивают морковь.

Хотя Гейтсы являются основными владельцами сельскохозяйственных угодий в США, их владения составляют лишь часть из 283 млн акров угодий, принадлежащих и сдаваемых в аренду не фермерами. По оценкам Министерства сельского хозяйства в 2014 год, около 40% угодий принадлежат людям в возрасте от 65 лет и старше, а это значит, что на рынке вскоре увеличится количество сельскохозяйственных земель.

Эта тенденция беспокоит молодых фермеров, которые не могут конкурировать при покупке земли с такими богатыми покупателями, как Гейтсы.

Стоимость одного гектара земли составляет примерно 7500 долларов. 50% американских фермеров являются арендаторами, а не собственниками земли.

В марте Гейтс в интервью говорил, что владеет сельскохозяйственной землей, но решение о покупке принимает инвестиционный фонд.

Напомним, что в мае соучредитель и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили, что планируют расстаться. Гейтс заявил, что такое решение было принято, потому что супруги больше не верят, что "могут развиваться как пара на следующих этапах жизни".

Wall Street Journal писало, что в прошлом году совет директоров Microsoft Corp. попросил соучредителя компании Билла Гейтса выйти из ее состава на фоне расследования его романтических отношений с коллегой.

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