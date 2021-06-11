За отказ от названия "коньяк" Армения получит 3 млн евро

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом , которое предусматривает предоставление Армении 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PanARMENIAN.net.

Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Ее общая стоимость - 3 млн евро.

Отмечается, что цель финансового соглашения - способствовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

В частности, реализованная с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС . Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия "коньяк".

Напомним, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС , Украина с 2026 года должна отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" (Коньяк - город во Франции) для продуктов, которые производятся в Украине. Вместо слова "коньяк" нужно будет использовать или термин "бренди", или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний", принятый парламентом.