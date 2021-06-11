Украина вошла в ТОП-10 мировых экспортеров стали

В World Steel Association (worldsteel) опубликовали список ведущих стран-экспортёров стали по итогам 2020 года. В топ-5 рейтинга входят Китай (51,4 млн. тонн), РоSSия (31,5 млн. тонн), Япония (29,8 млн. тонн), Южная Корея (27,6 млн. тонн) и ЕС (22,6 млн. тонн).



В десятку крупнейших экспортёров по версии WSA также вошли Германия (21,2 млн. тонн), Турция (18,5 млн. тонн), Индия (17,1 млн. тонн), Украина (15,2 млн. тонн) и Италия (14,9 млн. тонн).



Список стран-импортёров металлургической продукции открывают КНР , ЕС и США (37,9, 32,6 и 19,9 млн. тонн соответственно). В топ-10 также входят Германия, Италия, Вьетнам, Турция, Франция, Южная Корея и Польша .



Крупнейшим нетто-экспортёром стали по итогам 2020 года стала РоSSия - 26,4 млн. тонн.