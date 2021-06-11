Турция отказала туристам из РоSSии до конца лета

Турция отказала роSSийским туристам в посещении этой страны до конца лета. В лучшем случае, рейсы туда из РФ могут возобновить лишь в августе. Однако не исключено, что небо Турции будет закрыто для роSSийских самолетов до самого конца сезона отпусков.

РоSSиян не пустят в Турцию до конца лета

Еще один роSSийский лоукостер, Pobeda, сообщил об отмене авиаперелетов в Турцию до начала августа. Отменено бронирование билетов на рейсы этого авиаперевозчика.

При этом турецкие СМИ пишут, что ранее можно было еще забронировать билеты на рейсы Москва-Стамбул. Однако теперь они уже отменили все рейсы на первые два месяца лета.

РоSSиян не пустят в Турцию до конца лета

Причем самолеты не будут летать не только в Стамбул, но и в Анталию. При этом ранее в Анталию планировались рейсы не только из Москвы, но и из других регионов РФ. В частности, регулярные прямые вылеты были запланированы из Екатеринбурга, Перми, Уфы, Казани и Минеральных Вод. И все они отменены. В общем, этим летом россиян в Турции не ждут.

В лучшем случае, турецкое небо откроется для роSSийских крыльев в августе. Хотя уже сейчас поговаривают, что и в последний месяц лета авиасообщение может не возобновиться. В частности, другой перевозчик, авиакомпания S7, объявила, что рейсов в Турцию не будет до осени. Правда, Pobeda все еще поддерживает в роSSийских туристах надежду на август.


Марченко Любов, Тудей

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